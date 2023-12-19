القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تستكمل أعمالها بمرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أعمالها بالكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم لليوم الثانى على التوالى، حيث وصلت لوحدة صحة الأسرة منذ أمس الإثنين وتستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وكانت انتهت القوافل العلاجية أول أمس الأحد من أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قريتى أدلديت ومرسى حميرة، التابعة لمدينة الشلاتين، وذلك لمدة يومين السبت، والأحد الماضيين.

وسبق وكانت انتهت من إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لحلايب، حيث انطلقت القوافل العلاجية الأربعاء قبل الماضى وبدأت عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وقضت فيها يومين 6 و7 ديسمبر، وتابعت عملها وانطلقت من غارب شمالا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر وقضت فيها يومين 8 و9 ديسمبر.

واستكملت عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرية المستعمرة فى القصير، واستمرت فيها ايضًا يومين 10 و11 ديسمبر، وتوجهت بعد ذلك إلى جنوب البحر الأحمر حيث مدينة حلايب وقضت فيها يومين 12 و13 ديسمبر.

ووصلت إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب خلال اليومين الماضيين واستغرقت فيها يومين ووصلت إلى قريتى ادلديت ومرسى حميرة بالشلاتين، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا، وكذلك منذ أمس الاثنين إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بوحدة صحة الأسرة هناك، وبعد ذلك تختم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا الأربعاء والخميس المقبلين.