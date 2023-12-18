حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ3911 مواطنا بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية ناصر الغربية بمركز الحامول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، ورمد، ومسالك، وتنظيم الأسرة، وقد استفاد من خدمات العيادات 1391 مواطن خلال اليومين.

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 191 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 54 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 715 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 80 مواطنا خلال القافلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مرضى، وتم تحويل 11 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.