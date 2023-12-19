الصحة تعلن إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات.. وتؤكد: أصبح إلكترونيا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات من مكاتب الصحة بالجمهورية.

وأضاف الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لــ "اليوم السابع"، أن عملية التسجيل للمواليد تتم بمكاتب الصحة الكترونيا وبشكل لحظى دون الانتظار كما يتم استخراج تصاريح الدفن المميكنة وذلك عبد التسجيل الإلكترونى.

وأوضح الدكتور أشرف عبد العليم، أن رقمنة اصدارات شهادات المواليد وتصاريح الدفن يقضى على التلاعب فى المواريث وكذلك النسب مشيرا إلى أن جميع اصدارات شهادات المواليد وتصاريح الدفن مميكنة ومزودة بالباركود.

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن ذلك يأتى ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وحوكمة الخدمات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.