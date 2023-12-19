اليوم السابع
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وزارة الصحة: تسجيل إلكترونى للأطفال المستهدفين بالتطعيم فى الحملات القومية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:17 م
وزارة الصحة: تسجيل إلكترونى للأطفال المستهدفين بالتطعيم فى الحملات القومية الدكتور أشرف عبد العليم مع الزميل وليد عبد السلام
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات إن عمليات التطعيمات فى الحملات القومية التى تطلقها وزارة الصحة من وقت إلى أخر على مدار العام سيتم تسجيل من تم تطعيمهم الكترونيا عبر جهاز التابلت حتى يتثنى للوزارة التعرف اللحظى على من تم تطعيمهم والكشف عن تغطية فرق التطعيمات للمناطق المختلفة .

 

وأضاف الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى حوارة مع اليوم السابع إن ذلك يفيد صانع القرار فى التعرف على البيانات بمنتهى الدقة وتابع :هناك تتبع الكترونى أيضا لجميع فرق التطعيم التى ستقوم بتنفيذ الحملات الخاصة بالتطعيم.

 

وأوضح الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات أن القائمين على حملات التطعيم كانوا يقومون بتسجيل ورقى فى الوقت السابق والآن أصبح ذلك الكترونيا وذلك لضمان حوكمة تقديم الخدمات ووصول الخدمة للمستفيدين منها .

 

وتابع : قمنا بميكنة خدمات مكاتب الصحة لتصبح جميع اصداراتها المستندية مزودة بالباركود وذلك لمنع التلاعب فيها .







وزارة الصحة

ميكنة خدمات التطعيمات

التطعيمات

حملات التطعيم القومية




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