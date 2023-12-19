السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع " عامل ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ع" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسه المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وسلاح أبيض سكين ، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.