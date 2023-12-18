المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ف.ب" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، كما عاقبت المتهم بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين وزنت 45 جرام، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.