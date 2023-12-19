الجريدة الرسمية تنشر قرار بتعديل المخطط التفصيلى لقرية العباسية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 283 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 607 بتاريخ 23 مارس 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية العباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية، مركز الرياض، بتعديل شارع بعرض 4 م،بتعديل شارع بعرض 4م بناء على المعاملة رقم 1159220041385 بتاريخ 12 أبريل 2022.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955م، بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/3/2023، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ بتاريخ 1/3/2023، ، والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية العباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية، مركز الرياض، بتعديل شارع بعرض 4 م،بتعديل شارع بعرض 4م بناء على المعاملة رقم 1159220041385 بتاريخ 12 أبريل 2022، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.