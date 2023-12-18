محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصرى لفترة رئاسية جديدة.

وقال محافظ كفرالشيخ في برقيته: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم، وإن ثقة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين فى ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فى فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب، وتكليلاً لمسيرة العطاء والإنجازات والريادة على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجى، وسلسلة النجاحات التى تحققت خلال سنوات الإنجازات تسطر لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم " .

ووجه اللواء جمال نور الدين، رسالة شكر لأهالى وأبناء محافظة كفرالشيخ، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، واصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم ولفخامة الرئيس السيسى، مقدماً أخلص التهانى إلى الشعب المصرى الأصيل الذى أدى واجبه تجاه الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، ومواصلة اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، كما وجه رسالة شكر لكل من الشرطة والقضاء فى تأمينهم للعملية الانتخابية، وتسهيلها على المواطنين وتأمين اللجان وصناديق الاقتراع طوال أيام الانتخابات.

فيما احتشد أهالى محافظة كفرالشيخ فى الميادين العامة بمدن المحافظة، احتفالاً وفرحةً بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، رافعين الأعلام، مرددين الهتافات والأغانى الوطنية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.