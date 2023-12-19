التنافس الشريف لا يفسد للوطن قضية.. غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " صورة للتاريخ.. التنافس الشريف لا يفسد للوطن قضية.. الرئيس السيسى يستقبل مرشحى الرئاسة بقصر الاتحادية.. ويؤكد: الحوار بين كل الأطياف السياسية مكون جوهرى للتطور وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.. «عمر وزهران ويمامة»: التحديات جسيمة وتمنياتنا بالتوفيق للرئيس.

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