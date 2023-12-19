اليوم السابع
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البيئة: زراعة 7 آلاف شجرة فى مطارى الغردقة الدولى وشرم الشيخ

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:41 م
البيئة: زراعة 7 آلاف شجرة فى مطارى الغردقة الدولى وشرم الشيخ وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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أكدت وزارة البيئة، خلال تقرير صادر عن إدارة نوعية الأرض والتربة التابعة للوزارة، أنه فى إطار خطة الوزارة للتشجير، تم الانتهاء من زراعة 3500 شجرة فى مطار الغردقه الدولى، ومثلهم فى مطار شرم الشيخ الدولى بإجمالى 7000 شجرة، بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة.
 
وأوضحت الوزارة خلال تقريرها السنوى الصادر منذ أيام حول إنجازات الوزارة، أنه تم تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة 1.3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ الأعمال بنسبة تنفيذ 100 %،وتشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة السويس ، كما تم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة وأشجار مثمرة لخدمة القطاع.






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