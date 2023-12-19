إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى حدائق أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى منطقة حدائق أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

فور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى حدائق أكتوبر، انتقل رجال الاسعاف الى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.