اليوم السابع
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أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر.. تطورات جديدة فى الصاغة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:34 م
أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر.. تطورات جديدة فى الصاغة الذهب -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر تفاصيل حركة أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وسط تحركات مستمرة في سعر الذهب لمستويات 2955 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، في حين سجلت كافة الأعيرة ارتفاعا ملحوظا، في المقابل تحركت أسعار السبائك الذهب لجميع الأوزان.
 

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب 

 
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3377 جنيها بدون مصنعية.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8442 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  16885 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  33760 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 67540 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 105024 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  168850 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 337700 جنيه
 

أسعار الذهب في مصر الآن 

عيار 24 يسجل 3377 جنيها
عيار 21 يسجل 2955 جنيها 
عيار 18 يسجل 2533 جنيها 
الجنيه الذهب 23640 جنيها






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

أسعار السبيكة وزن 25 جرام

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

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