وكيل صحة الشرقية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

الشرقية- إيمان مهنى

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص وأرق التهاني وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية .

وقال وكيل الوزارة إن ذلك يدل ويبرهن على ثقة جميع أطياف الشعب المصري، وإصراره على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصرنا الحبيبة لفترة رئاسية جديدة للمره الثالثة، للوصول إلى بر الأمان والاستقرار، ولاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الوطن شهد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية منذ عام 2014، طفرات هائلة وغير مسبوقة من الإنجازات في كافة المجالات، وخاصة في القطاع الصحي، والذي تسللت خدماته الصحية لجموع المواطنين داخل الأسرة المصرية، ولمسه كل فرد بها من شباب وأطفال وسيدات وكبار السن، مقدماً الشكر والإمتنان لجموع الناخبين ولشعب مصر العظيم، على هذا المظهر الحضاري والملحمة الوطنية التي شهدته مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.