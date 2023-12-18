اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وكالة الفضاء المصرية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخايات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:30 م
وكالة الفضاء المصرية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخايات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذى للوكالة بخالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، داعيين المولي عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ والتي تتوج  الآن باكتمال كيان الجمهورية الجديدة التي تحقق الرخاء والاستقرار للشعب المصري .
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.
 
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة