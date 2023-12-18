وكالة الفضاء المصرية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخايات الرئاسية

كتب محمود راغب

تقدمت وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذى للوكالة بخالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - بمناسبة فوزه ب فترة رئاسية جديدة، داعيين المولي عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ والتي تتوج الآن باكتمال كيان الجمهورية الجديدة التي تحقق الرخاء والاستقرار للشعب المصري .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.