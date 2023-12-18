نقابة المهندسين تهنئ الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

تقدمت نقابة المهندسين المصرية، نقيبًا وهيئة مكتب ومجلس، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية جديدة، وإذ تعرب نقابة المهندسين عن صادق أمنياتها بالتقدم والرخاء للشعب المصري، فإنها يحدوها الأمل والثقة أنها ستكون مرحلة تتخطى خلالها مصر التحديات الداخلية والخارجية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.