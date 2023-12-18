محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

المنيا-حسن عبد الغفار

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا على مدى اعتزاز جموع الشعب المصرى، وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين، من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق، التنمية الشاملة متمنيا للرئيس التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه فى تحقيق النهضة الشاملة، واستكمال مسيرة العطاء فى بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه محافظ المنيا الشكر لأبناء محافظة المنيا، لمشاركتهم غير المسبوقه اثناء العملية الانتخابية.