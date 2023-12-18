محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير ورصف طريق شطا

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، حيث بدأت الجولة بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لتطوير ورصف طريق شطا بمدخل المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى توسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض 10.75م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى.

وتابعت "المحافظ" الأعمال الجارى تنفيذها، من رصف الطريق بالأسفلت وتشجير وإنارة الطريق، حيث وجهت "الدكتورة منال عوض" بالأسراع فى معدلات العمل وتنفيذها بالتوازى، كما أكدت مع الالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.