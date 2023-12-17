اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:08 م
محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ.. اعرف التفاصيل محافظ دمياط تعتمد المخطط التفصيلى
دمياط معتز الشربيني

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ، وذلك فى إطار الاشتراطات والدراسات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي للمدينة.
 
وأكدت المحافظ، أن تلك الجهود تأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
 
وأضافت محافظ دمياط، أن المخططات التفصيلية تدعم الجهود المبذولة لمنع البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية و تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية الحفاظ على الشكل الحضارى للمدن.






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