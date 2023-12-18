محافظ الغربية يشهد تخريج أول دفعة من برنامج "المرأة تقود".. اعرف التفاصيل

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تخريج أول دفعة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام محافظة الغربية، بحضور جيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية ومنسق التدريب في المحافظة، الدكتور عبد الرحيم محمود، وأية عبد السلام، وأحمد جمال منسقي البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدأ محافظ الغربية كلمته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتولية فترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول يوم عمل له وجه بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة في سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أنه تم تمكين المرأة المصرية في كافة أجهزة الدولة حيث تعيش المرأة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصرا ذهبيا، تبوأت فيه أعلى المناصب، كما تم تقديم جميع أوجه الدعم لها وخاصة المرأة الريفية والعاملة.

ووجه المحافظ التهنئة للمتدربات بالتخرج واجتيازهم البرنامج التدريبي بتفوق ونجاح مقدم الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مثمنا دور الأكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

واستمع المحافظ إلى المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم خلال التدريب والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة إيجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بمشاركة عدد من العناصر المتميزة من السيدات بالمحافظة، بديوان عام محافظة الغربية ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.