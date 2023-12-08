محافظ جنوب سيناء يلتقى خريجات برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية".. صور

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواءأحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ

المشاركات هن:

مهندسة شاهيناز طلعت السعيد وكيل مديرية الإسكان

هبه عبدالعزيز الضبع مدير المركز التكنولوجي بأبورديس

رضوى جمال خليفة مدير قسم عمليات وجوده بمحطة تحلية مياه البحر بطور سيناء

رنا عبدالله محمود مصباح مسؤول لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام

كلارا عاطف عدلى مدرس مساعد فى المدرسه البريطانيه

علياء موسى مهندسة برمجيات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نجوى عاطف تقي تكلا عضو المجلس القومي للمرأة ومدرب محترف لدى المؤسسة الدولية للمدارس والتنمية البشرية

اسراء عبداللطيف الشحات معلمة رياضيات بالمدرسة اليابانية فرع الطور

قسمه فتحي محمد حسن مالكة منشأة تجارية لخامات المشغولات اليدوية وصاحبة مبادرة "هنفيدهن" لتدريب وتثقيف السيدات

شروق عبدالعزيز الشبراوي مسؤول تسويق وتنمية الأعمال بفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء

إيناس خيري عبد الصادق عمر واعظة متطوعة بوزارة الأوقاف

نيفين ناصر فوزي صيدلانية و مسؤول الرقابة والتفتيش بهيئة الاعتماد والرقابة بجنوب سيناء

وحرص المحافظ علي الاطمئنان من المشاركات على مستوى التدريب، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل، والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يشار الي أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بمشاركة 81 شابة وسيدة بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.