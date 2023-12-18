كيف تحمى نفسك وأموالك من النصب الإلكترونى؟ اعرف التفاصيل

يتعرض بعض المواطنين، لعمليات النصب الإلكترونى خلال شراء المنتجات عبر الإنترنت، ومع زيادة تلك الجرائم خلال الفترة الماضية، يقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز النصائح لتجنب النصب الإليكترونى.

1- تجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء لمقارنة الأسعار والمواصفات.

2- لا تعطى تفاصيل وبيانات بطاقتك الإئتمانية عبر البريد الإلكترونى أو عبر غرف المحادثة.

3- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الإئتمانية التى تستعملها فى الشراء.

4- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الإئتمان لعمليات الشراء التى تتم عبر شبكة الإنترنت، وأسماء الشركات التى اشتريت منها، والتى قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.

5-استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أى محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الإنترنت.

6- احرص على الشراء من المواقع التى تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع، وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، إذ أن هناك بعض المواقع تحتوى على خانات للأسئلة المتكررة، فلابد من مراجعتها إذا كان لديك أى تساؤل أو مشكلة.