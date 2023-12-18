اليوم السابع
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كيف تحتفظ الزوجة بمنزل الزوجية طبقا للقانون؟ اعرف التفاصيل

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:00 ص
كيف تحتفظ الزوجة بمنزل الزوجية طبقا للقانون؟ اعرف التفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقًا للقانون.

1- أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا.

2- عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3- عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلًا على الاستمرار فى عش الزوجية.

4- عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5- عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.







محكمة الاسرة

الشقة من حق الزوجة

القانون المصرى

عش الزوجية




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