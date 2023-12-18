عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة: فوز الرئيس السيسي رسالة استقرار

كتب - إسلام سعيد

تقدم الدكتور أشرف كردي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، بخالص التهاني بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال يعقد آمالا كبيرة على الرئيس في المرحلة المقبلة للتغلب على كافة التحديات السياسية والاقتصادية وأن فوز الرئيس هو رسالة استقرار مهمة.

وقال "كردي" في تصريحات خاصة، أن مجتمع الأعمال يعلق آمال كبيرة على الرئيس من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتصديرية في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية التي تشهد ضغوط كبير على الشركات المصدرة

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، أن الرئيس السيسي هو الرجل الأنسب للمرحلة الحالية في ظل المزيد من التحديات التي تطرأ على الاقتصاد بشكل مستمر مما يجعلنا في حاجة إلى مزيد من استقرار الأوضاع.

نتائج الانتخاباب



وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.