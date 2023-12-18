زراعة المنوفية: إزالة 3558 حالة تعد على الأراضى الزراعية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة خلال الفترة الأخيرة بلغت 3558 حالة وتمت الإزالة الفورية و جارى المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات الزراعية بمتابعة مشرفة الأحواض لمنع حالة التعدى على الاراضي الزراعيه بجميع أنحاء المحافظة.