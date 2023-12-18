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"رابطة مصنعى السيارات" تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:51 م
"رابطة مصنعى السيارات" تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت : أماني سمير

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قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر أن رابطة "مصنعي مصر" تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، تبارك للشعب المصري  تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية أخري، وذلك بعد مارثون الانتخابات المشرف والحضاري والذي يعد رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.
 
وأضاف "سعد" أن جموع الشعب المصري ومصنعيه وشبابه يعبرون عن سعادتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، مضيفا "أنه شرف لنا أن نحتمى لفترة جديدة فى ظل الأمان والتطوير الذى حدث فى الفترة العصيبة الماضية وإننا سنحصد جميعا الايجابيات فى الفترة القادمة". 






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