"رئيس المنطقة الاقتصادية" يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكداً أن ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة كانت واضحة جلية من خلال المشاركة الفاعلة لجموع الشعب المصري بالاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024، والتي تدل على إيمان الشعب المصري بأهمية استكمال بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العمل بإخلاص ومواجهة التحديات وإعلاء قيم ومصلحة الوطن والاتحاد خلف القيادة السياسية الواعية المدركة للتغيرات الإقليمية والدولية.
"رئيس المنطقة الاقتصادية" يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدةالإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:05 م
وليد جمال الدين
كتب مدحت عادل
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