اليوم السابع
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رئيس "الرئاسي اليمني" يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:08 م
رئيس "الرئاسي اليمني" يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي
أ ش أ

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.


وقال العليمي -في برقيته- : "باسمي وباسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص تهانيه للرئيس السيسي بفوزه الانتخابي المستحق الذي يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية وما تحقق في عهدها من نهضة عمرانية وإنمائية فارقة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).


وأشاد العليمي، بالمواقف المشرفة للرئيس السيسي إلى جانب اليمن، وشعبه وقيادته السياسية، بما في ذلك استمرار فتح أبواب مصر أمام مئات الآلاف من اليمنيين.


كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن ثقته بمستقبل واعد للتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات.







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