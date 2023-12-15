وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى بيلا المركزى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، مستشفى بيلا المركزي، مساء اليوم الحميس، لمعاينة جميع الأقسام ومتابعة جودة تقديم الخدمات المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لنقل الخدمة الطبية من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة للمواطنين.

وعقد وكيل المديرية، جتماعًا مع رؤساء أقسام المستشفى، حيث تم بحث إمكانية نقل الخدمات الطبية بصورة كاملة من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديد. كما تم مناقشة الاحتياجات التشغيلية والتحديات المحتملة أثناء عملية الانتقال.

كما تفقد وكيل المديرية، مستشفى الحامول المركزي،" ومستشفى الرياض المركزي، لتفقد تقدم الأعمال في عمليات الإنشاء الجارية. جاءت هذه الزيارة في إطار متابعة المشاريع الصحية الجديدة والتأكد من تقدمها وفقًا للمعايير المحددة.