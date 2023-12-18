جمعية رجال الأعمال المصريين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

كتب هانى الحوتى

تتقدم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بخالص التهنئة للشعب المصري و الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة، باسم مجلس الإدارة وجميع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين نتوجه بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة المصريين في انتخابات الرئاسة لعام 2024 .

وقال عيسي ان الجمعية ومجلس إدارتها وجميع أعضائها يهنئون مصر بهذا الاستحقاق الكبير ونتمنى أن يوفق الله القيادة السياسية على تحقيق طموحات الوطن وان تشهد الفترة المقبلة تعاون وتكامل بين جميع فئات الشعب والحكومة للعمل معا على وضع خطة شاملة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الصعبة والاستثنائية التي تمر بها مصر والمنطقة.