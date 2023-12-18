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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالجيزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:44 ص
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالجيزة جدول امتحان الصف السادس الابتدائي
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وفيما يلي جدول امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.
 
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.
 
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