جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلي جدول امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.