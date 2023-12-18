تعرف على تفاصيل ومميزات استخدام الكارت الذكى لتذاكر المترو

كتب سيد الخلفاوى

وفرت الهيئة القومية للأنفاق ، عدة وسائل لقطع التذاكر لتوفير الوقت والجهد على ركاب المترو، وتقليل الزحام على شباك قطع التذاكر، من بينها الكارت الذكى، أو المحفظة النقدية لتذاكر المترو.

حيث توفر إدارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام لاستخراج محفظة نقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم أمام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل..

1- يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونه على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنيه لأول مرة)

2- الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه

3- الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن إستخدامه لأكثر من شخص

4- استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة

5- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت

6- يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة