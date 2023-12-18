اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تفاصيل ومميزات استخدام الكارت الذكى لتذاكر المترو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:00 ص
تعرف على تفاصيل ومميزات استخدام الكارت الذكى لتذاكر المترو مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفرت الهيئة القومية للأنفاق، عدة وسائل لقطع التذاكر لتوفير الوقت والجهد على ركاب المترو، وتقليل الزحام على شباك قطع التذاكر، من بينها الكارت الذكى، أو المحفظة النقدية لتذاكر المترو. 
 
حيث توفر إدارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام لاستخراج محفظة نقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم أمام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل.. 
 
1- يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونه على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنيه لأول مرة)
 
2- الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه
 
3- الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن إستخدامه لأكثر من شخص
 
4- استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة 
 
5- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت 
 
6- يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة






المترو

مترو الانفاق

محطات المترو

الكارت الذكي

المحفظة الالكترونية

النقل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة