اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تصدير صودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:31 م
تصدير صودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ غرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة OKTAN القادمة من تركيا لشحن 6200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة NEPTUN القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 4142 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر الابيض المتوسط.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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تفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية 

 
 






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موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس




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