اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات: القاهرة والجيزة أعلى المحافظات مشاركة بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:22 م
الوطنية للانتخابات: القاهرة والجيزة أعلى المحافظات مشاركة بانتخابات الرئاسة المستشار حازم بدوى
كتب ـ إبراهيم قاسم ـ أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعلى عدد مشاركة في المحافظات في الانتخابات الرئاسية 2024 هي محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

 

 







الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة