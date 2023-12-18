الوطنية للانتخابات: القاهرة والجيزة أعلى المحافظات مشاركة بانتخابات الرئاسة

كتب ـ إبراهيم قاسم ـ أمنية الموجي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعلى عدد مشاركة في المحافظات في الانتخابات الرئاسية 2024 هي محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.