المؤبد لمتهمين بالسطو المسلح على سيارة مكتب بريد طما بسوهاج وقتل قائدها

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين بمعاقبة المتهمين "م.ع.م"، عامل، و"هـ.ع.ا"، عامل، بالسجن المؤبد بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه " أشرف .ع .م" 30 سنة، سائق بهيئة البريد، وإصابة كل من " شهدي .ز" 40 سنة موظف بهيئة البريد ، و" محمد .ع" 35 سنة من قوة المركز "معين لتأمين السيارة"، وذلك بعد أن أطلقا النار عليهما بالاشتراك مع آخرين للسطو المسلح على سيارة البريد واستوليا على مبلغ ألف جنيه 435 ألف جنيه بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

ترجع أحداث القضية الى عام 2014 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية، كانت بحوزتهما بالاشتراك مع آخرين تجاه سيارة مكتب بريد طما الرئيسي بناحية الحديقة، ووجود متوفي ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المتوفى السيارة التابعة لمكتب بريد طما الرئيسي، وبصحبته المجنى عليهما لتوصيل مبالغ مالية وطوابع بريدية، قام المجهولين باعتراض طريق السيارة، وإطلاق أعيرة نارية باتجاهها، مما نتج عنه وفاة قائدها أثر إصابته، بطلقات نارية متفرقة بالجسم، إصابة مرافقيه الأول بطلقات نارية بكف اليد اليمني، والثاني ببتر بأصابع اليد اليمني، وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي، وقام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي 435 ألف جنيه وطوابع بريدية بقيمة 400 جنيه ً وبندقية آلية عهدة الرقيب المجنى عليه وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، بعد أن قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السطو المسلح على الأفراد والمركبات بالاشتراك مع آخرين، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهم قاما بتقسيم الأموال فيما بينهما، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.