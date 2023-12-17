المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج ــ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ش" عامل و"م.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم الثانى بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز وترويجها على عملائهما ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهم الثاني وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.