العدوى أبرز الأسباب.. تعرف على تورم الغدد الليمفاوية خلف الأذن

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من تورم ما خلف الأذن، فهذا يعني أنك مصاب بالتهاب في الغدد الليمفاوية، وذلك وفقًا لما أشار إليه الدكتور رائف بطرس أستشاري الغدد الصماء في كلية طب عين شمس.

أكد استشاري الغدد الصماء أن الغدد الليمفاوية تقع خلف الأذن، وهذه الغدد تساعد بشكل ملحوظ في حماية الجسم من العدوي، وعند تعرضها للالتهاب فيكون هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومن أبرزها تعرض الجسم للعدوي البكتيرية أو الفيروسية، وأيضًا التهاب الجيوب الأنفية، والإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

واستكمل "بطرس" حديثة موضحًا أسباب تورم الغدد اليمفاوية، مؤكدًا أن هناك بعض الحالات الصحية المسببة لهذا الأمر، ومنها أمراض المناعة الذاتية، ومشاكل أو أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك الإصابة بالإكزيما أو الصدفية، وسرطان الدم.

كما أوضح دكتور رائف، أن هناك العديد من الأعراض التحذيرية المبكرة للإصابة بتورم الغدد خلف الأذن، ومنها:

- ألم عند لمس خلف الأذن أي الغدد الليمفاوية.

- ارتفاع حرارة الجسم.

- الشعور بالتعب والوهن.

- فقدان الشهية أي عدم الرغبة في تناول الطعام، وهذا يتسبب في فقدان الوزن.

كما أشار استشاري الغدد الصماء إلي أنه يتم تشخيص تورم الغدد الليمفاوية، عن طريق بعض فحوصات الدم التي تحدد الإصابة بالعدوي البكتيرية أو الفيروسية، مع ضرورة التأكد من التاريخ المرضي للإصابة والفحص.

أما عن طرق علاج تورم الغدد الليمفاوية، أوضح بطرس، أنها تتم عن طريق المضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، مع الراحة التامة.