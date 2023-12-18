الصيادون يحتفلون من قلب نهر النيل في دمياط بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

وشارك عدد من صيادين دمياط في الاحتفالات بتنظيم مسيرة بمراكب الصيد في نيل المحافظة، إضافة إلى تقديم عروض استعراضية حاملين أعلام مصر.

على جانب آخر خرج المئات من الأهالى في مسيرات للاحتفال بنتيجة الانتخابات الرئاسية والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل الشباب احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.