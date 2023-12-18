اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:33 م
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الصيادون يحتفلون من قلب نهر النيل في دمياط بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:04 م
الصيادون يحتفلون من قلب نهر النيل في دمياط بفوز الرئيس السيسي.. فيديو الاحتفالات بتنظيم مسيرة بمراكب الصيد في نيل المحافظة
دمياط هيثم مراد

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شهدت محافظة دمياط احتفالات الأهالي فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيحة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. 
 
وشارك عدد من صيادين دمياط في الاحتفالات بتنظيم مسيرة بمراكب الصيد في نيل المحافظة، إضافة إلى تقديم عروض استعراضية حاملين أعلام مصر. 
 
 
على جانب آخر خرج المئات من الأهالى في مسيرات للاحتفال بنتيجة الانتخابات الرئاسية والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل الشباب احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. 
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

 
 
صيادين دمياط يحتفلون بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
صيادين دمياط يحتفلون بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة بمراكب الصيد في نيل دمياط
مسيرة بمراكب الصيد في نيل دمياط

احتفالات صيادين دمياط بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
احتفالات صيادين دمياط بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
 






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