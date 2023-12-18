رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتب ــ محمد صبحى

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، ونواب رؤساء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أسمى وأرق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، والتى تقدم أروع الأمثلة في وعي الشعب المصري وثقته؛ في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية.

وقال رئيس الجامعة في تصريح له: "الشعب المصري دومًا ما يكتب الملاحم الوطنية، متمنيا للرئيس دوام التوفيق وتقدم ورفعة وطننا الحبيب مصر".

كما أكد على أن اختيار الشعب المصري للرئيس السيسي لفترة جديدة يُعد أقوى دليل على رغبته في استكمال مسيرة التنمية، وأن الشعب داعم للرئيس والدولة من أجل تحقيق الريادة والتقدم والازدهار، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم المشروعات القومية التى أقيمت على أرض مصر، مشيراً إلى أن فترة الولاية الجديدة ستكون استكمالاً للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة.د، وأكد الدكتور قنديل على الدعم الكامل لاستمرار مسيرة التنمية.