السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص وإصابة آخر فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ص.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ب.م.م" والشروع في قنل "ا.ب.م" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة نجله وتم نقلهما إلى المستشفى، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإطلاق النار عليهما من سلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات بين الطرفين مما أسفر عن مصرع الاول وإصابة الثانى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.