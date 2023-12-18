الاستجماتيزم.. 8 علامات توضح لك الإصابة منها صعوبة الرؤية ليلاً

كتبت إيناس البنا

الاستجماتيزم هو حالة مرضية تصيب العين خاصة جزء القرنية، حيث يكون السطح الخارجي الشفاف للعين مستديرا تمامًا، ويؤدي هذا الشكل غير المنتظم إلى انحناء أشعة الضوء بشكل غير متساوى، ما يؤدي إلى تشوش وحدوث رؤية ضبابية على جميع المسافات.

ووفقًا لموقع "allaboutvision" فالاستجماتيزم يمكن أن يكون غير ملاحظ من قبل بعض الأشخاص، إلا أنه يمكن يتداخل مع الأنشطة اليومية، لذا يعد التعرف على العلامات المبكرة للاستجماتيزم أمرًا بالغ الأهمية للبحث عن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

علامات الإصابة بالاستجماتيزم

فيما يلي 8 علامات أولية يجب الانتباه إليها:

1. عدم وضوح الرؤية أو تشويهها على جميع المسافات

وهو العرض الأكثر شيوعًا وقد يؤثر على كل من الرؤية القريبة والبعيدة.

2. الصداع وإجهاد العين

يمكن أن يسبب الاستجماتيزم التعب والتوتر في العينين، مما يؤدي إلى الصداع وعدم الراحة، خاصة بعد فترات طويلة من القراءة أو قضاء وقت أمام الشاشات.

3. التحديق

يساعد التحديق على تركيز الرؤية المشوشة مؤقتًا عن طريق تضييق حدقة العينـ ومع ذلك، يمكن أن يسبب إجهاد العين ويساهم في الصداع.

4. صعوبة الرؤية ليلاً

يمكن أن يسبب الاستجماتيزم وهج وهالات حول الأضواء، مما يجعل من الصعب الرؤية بوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5. صعوبة القراءة

قد تبدو الحروف متراكبة معًا أو ذات حواف غير متساوية، مما يجعل من الصعب التركيز على المعلومات المكتوبة وفهمها.

6. إجهاد العين عند استخدام الأجهزة الرقمية

التركيز المستمر عند استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الاستجماتيزم، مما يؤدي إلى إجهاد العين والصداع.

7. ضعف إدراك العمق

يمكن أن يؤثر الاستجماتيزم على قدرتك على الحكم على المسافات بدقة، مما قد يمثل مشكلة بالنسبة لأنشطة مثل الإمساك بالأشياء أو ممارسة الرياضة أو التنقل في مساحات غير مألوفة.

8. فرك العين بشكل متكرر

قد يوفر فرك عينيك راحة مؤقتة من الرؤية الباهتة وإرهاق العين، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض على المدى الطويل.