مرضى القرنية المخروطية أكثر عرضة للاستجماتيزم والتدخل المبكر هو الحل

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور محمد سيد، أخصائى طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد بأسوان، "إن الاستجماتيزم من أكثر المشاكل التي يعانى منها الكثيرون ما يسبب تشويش الرؤية أو عدم وضوحها، ويعنى الاستجماتيزم أيضًا تداخل الصور على الشبكية فكلما كانت الصورة متفرقة كان الاستجماتيزم عاليًا".

وأضاف: "يسبب الاستجماتيزم مشاكل عديدة حيث إنه يسبب الصداع، وتشويش الرؤية، الشعور بعدم الراحة، وإجهاد شديد في العين"، ومن أسبابه العوامل الوراثية فإذا كان أحد الأبوين يعانى من الاستجماتيزم فمن الممكن أن ينتقل بين الأبناء، أو قد يصاب الشخص بالاستجماتيزم نتيجة حدوث مرض معين أو إصابات في العين أو بعد إجراء بعض العمليات الجراحية ويعتبر مرضى القرنية المخروطية هم الأكثر عرضة للاستجماتيزم".

وتابع سيد: "في حالة ظهور أعراض الاستجماتيزم لابد من الكشف المبكر فكلما اكتشفنا مشكلة الاستجماتيزم مبكرًا ويعنى ذلك في مرحلة الطفولة كلما كانت نسبة الشفاء منه أعلى، فمكن الممكن أن نحمى الطفل من الاستجماتيزم عندما يكبر ولكن إذا اكتشفنا المشكلة وهو طفل".

واستكمل حديثه: "في بعض الحالات تكون العين مصابة بالاستجماتيزم والعين الأخرى سليمة وهنا يكون العلاج عن طريق ارتداء النظارات الطبية أو إجراء عمليات تصحيح الإبصار ببعض الأجهزة المتطورة وهنا في حالة كان الاستجماتيزم منتظم، أما في حالة الاستجماتيزم غير المنتظم فعلاجه قد يكون بعملية تثبيت حلقات القرنية".