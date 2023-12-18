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الآلاف من المواطنين يصطفون لتحية الرئيس السيسي أثناء مروره بشوارع القاهرة.. فيديو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:07 م
الآلاف من المواطنين يصطفون لتحية الرئيس السيسي أثناء مروره بشوارع القاهرة.. فيديو جانب من اصطفاف المواطنين
كتب محمد السيد الشاذلى

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حرص الآلاف من المواطنين على الاصطفاف بشوارع القاهرة خلال مرور موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوزه بولاية جديدة، ورفع المواطنون أعلام مصر.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

الآلاف من المواطنين يصطفون لتحية الرئيس السيسي أثناء مروره بشوارع القاهرة (1)

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

الآلاف من المواطنين يصطفون لتحية الرئيس السيسي أثناء مروره بشوارع القاهرة (2)

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".







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