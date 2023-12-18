اتحاد موثقى مصـر يهنئ الرئيس السيسى على ثقة الشعب فى إعادة انتخابه

كتب إبراهيم قاسم

يتقدم وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقة الشعب المصري في إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطًا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.

ونتوجه بالشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته الديمقراطية المُشرفة في الانتخابات الرئاسية؛ مما أثبت للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفًا واحدًا، معارضة ومؤيدين ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد. هذا القائد فرصة تاريخية لهذا الوطن، طموح وهمة وتفاني وإخلاص، حفظه الله وأيده بنصره وتوفيقه.

ونتوجه بالشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية والتنفيذية وغيرها على تنظيمها لانتخابات ديمُقراطية مُشرفة خلت من أي تجاوزات.

صرح بذلك اتحاد موثقي مصـر الأعضـاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق.