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اتحاد الصناعات: نجاح الرئيس السيسى يعنى مزيدا من الاستقرار لمصر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:14 م
اتحاد الصناعات: نجاح الرئيس السيسى يعنى مزيدا من الاستقرار لمصر الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
كتب - إسلام سعيد

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تقدم الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بخالص التهاني لجموع الشعب المصري على نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن المصريين يعلقون آمالا كبيرة على المرحلة القادمة في ولاية الرئيس وهناك آمال أخرى من مجتمع الأعمال من أجل تحقيق نهضة اقتصادية.

وأشار الدسوقي في تصريحات خاصة إلى أن المجتمع الصناعي المصري يدرك الخطوة الحالية وأن نجاح الرئيس يعني المزيد من الاستقرار للدولة المصرية في ظروف إقليمية وعالمية غاية الصعوبة وعدد كبير من التحديات كانت تتطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 







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الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات




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