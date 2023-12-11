الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات يصوت في الانتخابات الرئاسية

كتب إسلام سعيد

أدلي الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تعكس الإحساس الشعبي والوعي الكبير لدي مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ علي المكتسبات من الأمن والاستقرار ويكشف حرص المواطنين على استمرار البناء والتنمية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وقال الدسوقي عقب التصويت إن المشاركة الكبيرة من الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع يعطي رسالة بأننا علي قلب رجل واحد ونقف صفا واحدا حبا في وطننا واستقراره والحفاظ علي أمنه ومستقبله وسعي الجميع لاستكمال مسيرة مصر للبناء وتحقيق النهضة الحقيقة الشاملة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.