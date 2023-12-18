إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم.. والهيئة الوطنية تخطر الرئيس الفائز

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نتيجه الانتخابات الرئاسية .. يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار حازم بدوي، بعد قليل فى مؤتمر صحفى، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة إجراءات بعد الإعلان عن النتيجة، فتقوم بحفظ كافة الأوراق الانتخابية وإخطار المرشح الرئاسي الفائز رسميًا بفوزه وتهنئته بمنصبه الرئاسي.

وينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وهو ما يعنى أن الهيئة الوطنية ستعلن في يوم 18 ديسمبر اسم المرشح الفائز بنتيجة الانتخابات الرئاسية، الذى يحصل على 50+1 من عدد الأصوات الصحيحة.

كما نصت المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية رقم 241 مكرراً على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وطبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم 2 يونيو 2018 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية بدأت الجمعة الماضية. فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات ، في قرارات اللجان العامة، والتي استمرت لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى تم ضمها نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 ، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.