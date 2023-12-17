الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد حضور عزاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدولة الكويت، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، حيث التقى بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.