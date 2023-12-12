اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوطنية للانتخابات: بدء الفرز وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:57 م
الوطنية للانتخابات: بدء الفرز وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.. إنفوجراف

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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن عملية التصويت خلال الإيام الثلاثة، كانت ملحمة قامت بها كافة جهات الدولة والحكومة والمواطنين اثبتت للكافة الوعي وظهر مشهد يوصل رسالة من هو المواطن المصرى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما قاله  المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

السماح لآخر ناخب بالتصويت وغلق اللجان الفرعية وبدء الفرز

 عملية التصويت خلال الأيام الثلاثة كانت ملحمة قامت بها كافة جهات الدولة والحكومة والمواطنين

سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية وفقا للجدول الزمنى يوم 18 ديسمبر الجاري.

الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخى وفاق كل التوقعات







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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

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