إزالة 300 حصوة من كلى لسيدة تايوانية بسبب تناول الشاي

كتبت فاطمة ياسر

اكتشفت تايوانية تبلغ من العمر 20 عامًا وجود أكثر من 300 حصوة في الكلي، ويتراوح حجم الحجارة بين 5 ملم و2 سم، وقام الأطباء بنقلها للمستشفى بسبب ظهور أعراض تسببت في إعاقة حركتها، كألم الظهر، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وذلك وفقًا لموقع timesofindia.

أشار التقرير إلى أن الحصوات الكلوية تتكون نتيجة لتركز مواد مثل الكالسيوم والأكسالات والفوسفور في البول، ما يؤدي إلى تكوين البلورات، كما تساهم بعض العوامل مثل الجفاف وخيارات النظام الغذائي وتشوهات المسالك البولية في تكوين الحصوات.

وأكد التقرير أن هذه السيدة كانت تتناول الشاي التايواني الشهير بكثرة، وقد يكون من ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بتكوين الحصوات الكلوية، فوفقًا للخبراء، فإن تكوين حصوات الكلى أمر شائع في فصلي الربيع والصيف بسبب الجفاف، وبسبب انخفاض استهلاك السوائل، يتركز البول ويتسبب في تبلور المعادن على شكل حصوات.

كيفية الوقاية من حصوات الكلى؟

للوقاية من حصوات الكلى أكد التقرير، أنه يجب إعطاء الأولوية للترطيب عن طريق شرب الكثير من الماء لتخفيف البول وتثبيط تكوين البلورات، وحافظ على نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم، والأطعمة الغنية بالأكسالات، والبروتينات، مع دمج المصادر الغنية بالكالسيوم.

وعليك الحد من استهلاك المشروبات السكرية والحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ومراقبة ضغط الدم وإدارة حالات مثل السمنة والسكري، والتي يمكن أن تساهم في تكوين الحصوات.

ما هي علامات الإصابة بحصوات في الكلى؟

غالبًا ما تسبب حصوات الكلى ألمًا شديدًا أثناء انتقالها عبر المسالك البولية، مما يظهر على شكل ألم حاد في الظهر، وتشمل الأعراض الإضافية كثرة التبول والإلحاح والحاجة المستمرة للتبول بكميات صغيرة، أو وجود دم في البول، من الشائع حدوث الغثيان والقيء وعدم القدرة على إيجاد وضعية مريحة بسبب الألم.

إذا كانت الحصوة تسد المسالك البولية، فقد تؤدي إلى التهابات المسالك البولية، مما يسبب الحمى والقشعريرة.

وتعتبر العناية الطبية الفورية أمرًا بالغ الأهمية في حالة ظهور هذه الأعراض، خاصة إذا كان الألم شديدًا أو مصحوبًا بالحمى.