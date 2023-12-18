أفكار عشاء منخفضة السعرات الحرارية لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

تعد وجبة العشاء من أكثر الوجبات التي تكون صعبة الهضم نظرًا لقلة معدل الحرق بالجسم الذى ينخفض لأدنى مستوياته.

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، يجب أن تكون الوجبات المسائية خفيفة خالية من السعرات الحرارية ولكنها مشبعة في نفس الوقت، وأن يكون العشاء خفيفًا ومغذيًا ومشبعًا وسهل الهضم.

تذكر أن إحدى الحيل المهمة لتناول الطعام الصحي وفقدان الوزن في نفس الوقت هي تضمين الكثير من الخضار في طبقك، وهذا ضروري بشكل خاص في الليل، لأنها سوف تملأ جسمك بالمغذيات، وسوف تبقيك مشبعًا ولن تؤثر على صحة أمعائك.

نصائح العشاء لتخفيف الوزن

بيض مع سلطة

يعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين ويجب عليك تضمينه إما في وجبة الإفطار أو العشاء أو يمكنك إضافة القليل منه في كليهما، إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فمن المهم تناول المزيد من بياض البيض والسلطة هي على الأرجح العشاء الأكثر صحة الذي يمكن أن تتناوله على الإطلاق، يحتوي على الكمية المناسبة من الخضار والبروتين وسعرات حرارية أقل.

دجاج مشوي

الدجاج هو أفضل أنواع البروتين لإنقاص الوزن، لكن ابعد عن الدجاج المقلى الأصح تناول الدجاج المطهو بالفرن أو مسلوق فهى ليست صحية فحسب، بل إنها لذيذة أيضًا.

خضار مشكل أو سلطة

تعتبر السلطة فكرة رائعة لتناولها فى العشاء، قد تظن أن طبق السلطة لن يشبع جوعك ولكنك مخطئ المكونات الخضراء الموجودة في السلطة تمدك بكافة العناصر اللازمة ويمكن إضافة شرائح من الدجاج المشوى وبعض المكسرات لها.

الأسماك المشوية

تعد الأسماك صحية جدًا لاحتوائها على دهون أساسية لن تزيد وزنك ولكنها قد تساعدك على فقدان بعض الوزن، ولكن تأكد من طهي السمك باستخدام طرق مختلفة تتطلب كمية أقل من الزيت أو لا تتطلب أي زيت وأصحها النوع المشوى.